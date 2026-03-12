Глава МАГАТЭ посетит Россию

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетит в Россию для участия в консультациях с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил «Интерфакс».

Лихачев встретится с Гросси вечером 12 марта. Мероприятие будет нести неформальный характер.

Межведомственные консультации МАГАТЭ и «Росатома» пройдут в пятницу, 13 марта. В них также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Как рассказал глава «Росатома», они намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, в Энергодаре, а также обстановку на иранской АЭС «Бушер».

В феврале в венгерском городе Пакше прошла рабочая встреча Гросси, Лихачева и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Они также приняли участие в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 5 атомной электростанции «Пакш», что ознаменовало переход к стадии активного строительства.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают на возобновление диалога РФ и США по ядерной безопасности.