Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Политика

Глава МАГАТЭ посетит Россию

Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретится в России с главой «Росатома»
Росатом

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прилетит в Россию для участия в консультациях с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым. Об этом сообщил «Интерфакс».

Лихачев встретится с Гросси вечером 12 марта. Мероприятие будет нести неформальный характер.

Межведомственные консультации МАГАТЭ и «Росатома» пройдут в пятницу, 13 марта. В них также примут участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

Как рассказал глава «Росатома», они намерены обсудить ситуацию на Запорожской АЭС, в Энергодаре, а также обстановку на иранской АЭС «Бушер».

В феврале в венгерском городе Пакше прошла рабочая встреча Гросси, Лихачева и министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Они также приняли участие в церемонии заливки первого бетона энергоблока № 5 атомной электростанции «Пакш», что ознаменовало переход к стадии активного строительства.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что рассчитывают на возобновление диалога РФ и США по ядерной безопасности.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!