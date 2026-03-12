Врач предупредил, чего категорически нельзя делать до приезда скорой, если подавился

Врач Волченко: нельзя сильно бить по спине человека, который подавился

Ситуации, когда человек подавился пищей или другим предметом, могут представлять серьезную угрозу для жизни и требуют быстрой реакции окружающих. При этом важно действовать правильно и не совершать распространенных ошибок. О том, какие действия могут помочь до приезда медиков, «Газете.Ru» рассказал анестезиолог-реаниматолог «СМ-Клиника» Денис Волченко.

По словам специалиста, если человек подавился, важно действовать быстро и решительно, но при этом избегать распространенных ошибок, которые могут только ухудшить ситуацию.

«Прежде всего необходимо оценить состояние пострадавшего. Если человек способен говорить, кашлять и дышать, лучше попросить его продолжать кашлять — это естественный защитный механизм организма, который часто помогает самостоятельно вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей», — объяснил врач.

Если кашель не помогает и дыхание становится затрудненным, необходимо немедленно переходить к активным действиям.

«В такой ситуации применяется прием Геймлиха. Нужно встать позади пострадавшего, обхватить его руками в области живота чуть выше пупка, сжать одну руку в кулак и накрыть ее другой. Затем выполнить несколько резких толчкообразных надавливаний внутрь и вверх — это помогает создать искусственный кашлевой толчок, который может вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей», — рассказал Волченко.

При этом специалист подчеркнул, что важно помнить и о том, каких действий следует избегать.

«Например, не стоит пытаться достать инородное тело пальцами изо рта, особенно если его не видно. Такие попытки могут протолкнуть предмет еще глубже в дыхательные пути и окончательно перекрыть доступ воздуха», — отметил врач.

Еще одной распространенной ошибкой, по его словам, являются сильные удары по спине.

«Если пострадавший стоит или сидит и еще может кашлять, такие действия могут изменить положение инородного тела и усугубить ситуацию. Удары по спине допустимы только в определенных ситуациях и должны выполняться правильно», — пояснил специалист.

В случае если человек начинает терять сознание, действовать нужно незамедлительно.

«Его нужно осторожно уложить на пол на спину и немедленно вызвать скорую помощь, если это еще не было сделано. После этого необходимо приступить к сердечно-легочной реанимации — чередованию нажатий на грудную клетку и искусственного дыхания — до прибытия медиков», — подчеркнул Волченко.

По словам врача, в подобных ситуациях крайне важно сохранять спокойствие и действовать последовательно.

«Самое важное в такой ситуации — не паниковать и действовать последовательно. Своевременная и правильная помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути может сыграть решающую роль и спасти человеку жизнь», — заключил специалист.

