Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранУдар ВСУ по БрянскуПереговоры о мире на Украине
Армия

При взрывах танкеров в территориальных водах Ирака погиб один член экипажа

В ходе удара по танкерам у берегов Ирака погиб один моряк, 38 получили ранения
Кадр видео: Telegram

При атаке на танкеры вблизи побережья Ирака погиб один моряк. Об этом руководитель пресс-центра иракской службы безопасности генерал Саад Маан сообщил информационному агентству INA.

Всего были эвакуированы 38 членов экипажей танкеров, один из которых погиб. В спасательной операции были задействованы шесть судов.

Маан отметил, что атака на танкеры произошла в иракских территориальных водах. Генерал назвал случившееся «трусливым актом саботажа», нарушившим суверенитет страны. В связи с этим Ирак оставляет за собой право на «все необходимые, соответствующие инциденту юридические действия».

12 марта стало известно, что под обстрел у берегов Ирака на границе с Кувейтом попали два нефтяных танкера иностранных компаний. В силовых структурах рассказали, что атакованные корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту судов произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанес Иран.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
Теперь вы знаете
Полным россиянам и курильщикам могут повысить взносы по ОМС. Как их начисляют сейчас
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!