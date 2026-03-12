При взрывах танкеров в территориальных водах Ирака погиб один член экипажа

В ходе удара по танкерам у берегов Ирака погиб один моряк, 38 получили ранения

При атаке на танкеры вблизи побережья Ирака погиб один моряк. Об этом руководитель пресс-центра иракской службы безопасности генерал Саад Маан сообщил информационному агентству INA.

Всего были эвакуированы 38 членов экипажей танкеров, один из которых погиб. В спасательной операции были задействованы шесть судов.

Маан отметил, что атака на танкеры произошла в иракских территориальных водах. Генерал назвал случившееся «трусливым актом саботажа», нарушившим суверенитет страны. В связи с этим Ирак оставляет за собой право на «все необходимые, соответствующие инциденту юридические действия».

12 марта стало известно, что под обстрел у берегов Ирака на границе с Кувейтом попали два нефтяных танкера иностранных компаний. В силовых структурах рассказали, что атакованные корабли «могут быть связаны с США». В результате обстрела на борту судов произошел взрыв и начались пожары. Оба танкера значительно повреждены. По неподтвержденной информации, удар нанес Иран.

Ранее сообщалось, что экспорт нефти через Ормузский пролив рухнул из-за конфликта на Ближнем Востоке.