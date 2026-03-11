Чем опасен синдром самозванца и как от него избавиться — советы психолога

Что такое синдром самозванца, его причины и признаки, почему он мешает быть успешным

Повышение на работе, успешный проект, защита диплома обычно вызывают у нас радостные эмоции и способствуют росту самооценки. Но иногда вместо того, чтобы испытать гордость и удовлетворение, человек думает, что ему просто повезло и он не заслужил такого результата. Этот феномен, который в психологии называют синдромом самозванца, может серьезно осложнить жизнь, карьеру и отношения с самим собой. «Газета.Ru» рассказывает, что такое синдром самозванца, почему он возникает и как его побороть.

Что такое синдром самозванца

Синдромом самозванца (или феноменом самозванца) называют устойчивое внутреннее ощущение человека, что он не заслуживает своих успехов. Такие люди могут испытывать страх «разоблачения» даже при наличии объективных доказательств их компетентности — дипломов, наград, похвалы коллег и начальства. Они обесценивают любые свои достижения, чувствуют себя неуверенно в любом успехе и очень боятся заявить о себе как о специалисте, рассказала «Газете.Ru» кандидат педагогических наук, психолог Галина Эрнст.

Даже если человек осознает, что успешен, он может приписывать авторство этого успеха чему-то или кому-то другому: случайным событиям, другим людям, стечению обстоятельств. Люди с синдромом самозванца никогда не будут получать удовольствие от своей деятельности. Галина Эрнст кандидат педагогических наук, психолог

В последнее время термин «синдром самозванца» стал модным и часто употребляемым, но появился он достаточно давно. Впервые про это явление написали в 1978 году американские психотерапевты Полин Клэнс и Сюзан Аймс. Они заметили, что многие успешные женщины приписывают свои карьерные успехи внешним факторам, а не собственным способностям. Позже выяснилось, что феномен не зависит от пола: ему подвержены люди любого возраста, профессии и социального статуса. По данным исследований, около 70% людей хотя бы раз в жизни испытывали это чувство.

Интересно Компания Asana выяснила, что в 2021 году синдрому самозванца были подвержены 62% работников по всему миру. С ним сталкиваются мужчины и женщины из разных профессиональных областей.

Почему возникает синдром самозванца

У этого феномена нет единственной причины. Он формируется под влиянием комплекса факторов.

CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Семейные сценарии

Исследования Клэнс и Аймс показали, что корни синдрома часто уходят в детство. Психологи выделили две противоположные модели семейной среды, которые могут его провоцировать:

* Отрицание заслуг. Ребенка постоянно сравнивают с более успешными сверстниками, не замечают его достижений или обесценивают их. В итоге он перестает верить в свои способности.

* Культ «естественной гениальности». Ребенку внушают, что он особенный и талантливый. Столкнувшись во взрослой жизни с трудностями (а они неизбежны), он решает, что не соответствует ожиданиям семьи, и чувствует себя «обманщиком».

Похвала ребенку за успехи должна быть соразмерна затраченным им усилиям. Допустим, он приносит показать маме рисунок, который получился неплохим для его возраста. Но в ее планах вырастить гениального художника и, чтобы мотивировать ребенка, она говорит: «Далеко тебе до Айвазовского, но ничего, подтянешься, научишься». И с этого момента ребенок начинает «скатываться» в свою некомпетентность. Галина Эрнст кандидат педагогических наук, психолог

Социальные и культурные установки

Общество часто транслирует стереотипы, которые подпитывают неуверенность. Например, стереотип о «хорошем лидере» как о человеке с мужскими чертами может заставлять женщину-руководителя сомневаться в своей компетентности. Установки «что подумают люди» или требование неукоснительного уважения к начальству также учат нас не доверять собственным ощущениям и искать внешнего подтверждения своей ценности.

Личностные особенности

* Перфекционизм. Стремление к идеалу и нереалистично высокие стандарты — верные спутники синдрома самозванца. Любая, даже мелкая ошибка воспринимается как тотальный провал.

* Когнитивные искажения. Наш мозг любит мыслить шаблонами. Если когда-то одна неудача заставила нас сделать вывод «я недостаточно хорош», этот шаблон может закрепиться. Мы начинаем преувеличивать свои промахи и преуменьшать достижения, не замечая реальных фактов.

* Заниженная самооценка. Люди с низкой самооценкой изначально не верят в свою ценность и компетентность. Любой успех они воспринимают как исключение или случайность, они не способны присвоить себе заслуженные победы. Это создает благодатную почву для развития синдрома самозванца. Однако, по мнению психолога, между этими двумя явлениями не всегда есть связь.

«Не у каждого человека с низкой самооценкой синдром самозванца. И не всегда люди с синдромом самозванца имеют низкую самооценку по всем параметрам жизни», — подчеркивает собеседница «Газеты.Ru».

Влияние соцсетей

В социальных сетях мы видим только парадную версию чужих жизней: чьи-то повышения, путешествия и идеальные проекты. Когда мы сравниваем с этим свои будни со всеми их трудностями и сомнениями, наши собственные достижения начинают казаться мелкими и незначительными.

Кроме того, успех в ленте часто выглядит легким и мгновенным. Это рождает опасную мысль: «Если мне пришлось так тяжело работать, значит, я просто не настолько талантлив». Добавьте сюда погоню за лайками — когда самооценка начинает зависеть от чужого одобрения, любая критика или отсутствие реакций превращаются в «доказательство» собственной никчемности.

Виды «самозванцев»

Эксперт по синдрому самозванца Валери Янг, автор книги о том, почему от этого комплекса страдают успешные люди, выделяет пять основных типов «самозванцев». Определив свой, легче понять, как с ним работать.

* Перфекционист

Сфокусирован на идеальном качестве своей работы, и любой, даже небольшой недостаток означает для него провал. Он не умеет делегировать и тратит на задачи больше времени, чем нужно, бесконечно шлифуя детали.

Этот вид «самозванцев» может напоминать синдром отличника — психологическую установку, при которой человек стремится быть лучшим во всем. Но, по словам психолога, важно различать эти два явления.

«Человек с синдромом отличника в один момент будет доволен результатом и признает свой успех, а человек с синдромом самозванца никогда не почувствует вкус победы», — объясняет Галина Эрнст.

* Эксперт

Уделяет главное внимание тому, сколько всего он знает и может. Любая мелочь, о которой эксперт не знает (а знать все не может ни один человек), заставляет его признать себя неудачником. Такие люди годами не решаются сменить работу или попросить повышения, потому что «еще не готовы».

* Одиночка, или Солист

Считает, что должен все делать сам и разбираться во всем самостоятельно, потребность в помощи для него — показатель провала. Это ведет к перегрузу, оторванности от коллектива и ухудшению навыков командной работы.

* Прирожденный гений

Для него компетентность состоит в легкости и скорости выполнения задачи. Если он сталкивается с трудностями при освоении какого-то навыка и у него не получается создать шедевр с первой попытки, для него это равносильно неудаче. Такой работник может бросить сложный, но перспективный проект только потому, что не получается решить проблему с первого раза.

* Сверхчеловек

Определяет компетентность, основываясь на том, насколько много социальных ролей он может блестяще совмещать (менеджера, родителя, друга, волонтера). Если какая-то из них не получается, это воспринимается как тотальный провал.

THICHA SATAPITANON/Shutterstock/FOTODOM

Чем опасен синдром самозванца

Человек с синдромом самозванца обесценивает свои реальные успехи и живет в постоянном страхе «разоблачения». Это бьет по всем сферам жизни:

* Самооценка. Человек не присваивает себе победы, из-за чего чувствует себя «пустышкой» на фоне коллег.

* Психика. Хроническая тревога и стресс истощают нервную систему, приводят к выгоранию и депрессии.

* Карьера. Страх ошибки заставляет отказываться от сложных задач и повышения. Человек буксует на месте, хотя способен на большее.

* Отношения. Неуверенность в себе мешает выстраивать здоровые связи с коллегами и близкими.

В итоге синдром самозванца превращает жизнь в гонку за чужим одобрением, не давая радоваться своим достижениям.

Кстати Американская актриса Мэрил Стрип однажды призналась, что в преддверии каждого нового проекта ее посещают сомнения: «С чего это кому-то захочется снова видеть меня в кино? Да и не умею я играть, зачем я вообще этим занимаюсь?» О синдроме самозванца также говорили другие популярные актеры, среди них — Эмма Уотсон, Джоди Фостер, Кейт Уинслет, Натали Портман.

Как избавиться от синдрома самозванца

Психолог Галина Эрнст поясняет: заниженная самооценка и синдром самозванца часто идут рука об руку, поэтому в первую очередь нужно работать над повышением самооценки. В этом вопросе хорошо помогает психотерапия. Кроме того, есть и ряд упражнений для самостоятельного выполнения.

Вот несколько стратегий, которые рекомендуют специалисты.

Работа с мышлением

* Отделяйте факты от эмоций. Заведите «дневник успехов» и записывайте туда свои реальные достижения, включая конкретные детали и положительную обратную связь. Перечитывайте его, когда чувствуете себя неуверенно. Как отмечает психолог, хоть это упражнение и кажется легким, многим людям его выполнять очень сложно — но именно в этом и кроется его ценность.

* Сравнивайте себя с собой в прошлом. Вместо того чтобы мучительно оглядываться на других, спросите: «Чему я научился за последний год? Что я умею сейчас такого, чего не умел раньше?»

* Пересмотрите свои стандарты. Спросите себя: «Кому нужен этот идеальный результат? Мне, моему начальнику или это просто моя внутренняя установка?» Часто планку завышаем только мы сами.

* Превращайте неудачи в точки роста. Если что-то не получилось, опишите это на бумаге и подумайте, как можно избежать ошибки в дальнейшем.

Любая неудача — это, прежде всего, опыт. Тяжелый, болезненный, через слезы, но он помогает нам в дальнейшем избегать подобных ошибок. Для этого можно сесть и прописать, чему эта ситуация нас научила. Например, человек купил машину без проверок и помощи грамотного специалиста, и через месяц она у него сломалась. Эта ситуация научит его обращаться за советом и более основательно подходить к крупным покупкам. Галина Эрнст психолог, кандидат педагогических наук

Практические действия

* Учитесь принимать похвалу. Когда вас хвалят, просто говорите «спасибо». Не нужно обесценивать свои заслуги, оправдываться или добавлять «да это случайно». Это поможет вашему мозгу постепенно привыкнуть к мысли, что вы достойны признания.

* Ищите объективную обратную связь. Преодолеть синдром самозванца помогает мнение окружающих. Психолог подчеркивает: важно, чтобы это окружение было позитивным и принимающим.

Полезное упражнение Попросите друзей или близких написать пару слов о вашей профессиональной деятельности. Их мнение поможет сформировать объективную оценку и задать направление для дальнейшего развития.

* Делитесь сомнениями. Расскажите о своих чувствах надежному коллеге, другу или наставнику. Скорее всего, вы обнаружите, что эти страхи знакомы многим, и перестанете считать свою проблему уникальной.

* Действуйте, несмотря на страх. Начните с малого: возьмите небольшой новый проект, согласитесь выступить на летучке, попросите помощи у коллеги. Чем больше вы пробуете, тем больше у вас появляется реальных доказательств своей компетентности.

* Обратитесь к психологу. Если тревога слишком сильна и мешает жить, работа со специалистом — самый надежный и быстрый путь. Психотерапия поможет найти корни проблемы и «обезвредить» внутреннего критика.

Краткий чек-лист для борьбы с синдромом самозванца

1. Признайте, что это просто ваше ощущение, а не факт.

2. Ведите дневник успехов и благодарности.

3. Перестаньте идеализировать других.

4. Учитесь принимать похвалу без обесценивания себя.

5. Позвольте себе быть неидеальным и ошибаться.

6. Ищите позитивное окружение и объективную обратную связь.

7. Действуйте, даже если страшно, и делитесь сомнениями с близкими.