Рак четвертой стадии, операция, боли: что известно о состоянии Лерчек, у которой недавно родился сын

У блогера Лерчек серьезные проблемы со здоровьем: что случилось и какие прогнозы дают врачи

После череды уголовных преследований у блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, начались серьезные проблемы со здоровьем. Недавно ее близкие подтвердили, что у знаменитости диагностирован рак. Болезнь, как заявила подруга Чекалиной, уже на четвертой стадии, а в организме обнаружены метастазы. Что сейчас происходит с Лерчек, где она находится и какое лечение получает — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось с Лерчек и как она себя чувствует сейчас

Фанаты забеспокоились, когда блогершу, недавно ставшую мамой в четвертый раз, внезапно госпитализировали в онкологическую реанимацию. 8 марта возлюбленный Лерчек, тренер по танцам Луис Сквиччиарини, подтвердил тревожные опасения: у Лерчек диагностирован рак.

Он рассказал, что в день родов, 26 февраля, врач обратила внимание на состояние плаценты роженицы и отдала биоматериал на гистологию.

«Мы получили результат — найдены злокачественные клетки. Мы перепроверили его еще раз — результат подтвердился», — сообщил мужчина. Он добавил, что по возвращении домой после рождения сына у Валерии возобновились боли. Она прошла обследования, чтобы обнаружить, где развивается опухоль.

«Все эти недели мы проходили большое количество исследований, чтобы найти источник рака. Также была проведена операция на позвоночнике — так как несколько позвонков уже начали разрушаться. А в легких найдены метастазы», — объяснил хореограф.

По его словам, проблемы со здоровьем у Чекалиной начались еще год назад — но ей отказали в посещении врача во время домашнего ареста.

«Во время домашнего ареста из-за проблем и болей Лера и ее адвокаты подавали прошение на разрешение посетить врача еще год назад. На что следователи и суд давали отказ . Мы теряли драгоценное время…»,— написал Луис Сквиччиарини.

Подробности состояния 33-летней Валерии Чекалиной раскрыла ее подруга Алина Акилова. Она сообщила неутешительные новости — у Валерии злокачественная опухоль желудка четвертой стадии с метастазами .

«Честно, рыдаю третьи сутки. Это все чистая правда, все, что с нашей маленькой и хрупкой девочкой происходит <...> Рак желудка с метастазами в легких и других местах», — написала Алина.

Со ссылкой на приближенные к Лерчек источники Акилова добавила: блогера мучают боли, и она находится на сильнейших обезболивающих.

Известно, что сейчас Лерчек находится в государственном онкологическом центре.

Что говорят врачи о состоянии Лерчек

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин еще до новостей о стадии рака Лерчек рассказал aif.ru, что беременность могла спровоцировать ускоренный рост опухоли, но сама проблема возникла еще до зачатия.

«Если говорить о биологии опухоли, то от момента появления «дефектной» клетки до формирования сантиметровой опухоли может пройти от 5 до 15 лет. Это длительный процесс, который зависит от внешних факторов», — объяснил врач.

По его словам, во время беременности иммунитет у женщины снижается, чтобы не произошло отторжения плода, который является наполовину чужим генетически. Помимо этого, выбрасывается огромное количество гормонов роста. Если в организме к моменту беременности была опухоль, она резко ускоряет свой рост.

im__lu_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Врач добавил, что результат лечения зависит от того, какие клетки участвуют в процессе образования опухоли, где она локализована. В случае с болезнями, связанными с кроветворением, вероятен хороший результат. Однако из последних новостей следует, что у Чекалиной другой вид онкозаболевания.

Реакция на болезнь Лерчек

Новость о том, что у блогера диагностировали рак, мгновенно разлетелась в СМИ и вызвала большой резонанс. Виктория Боня призвала освободить Чекалину из-под домашнего ареста, чтобы она могла получить необходимое лечение. Юристка Катя Гордон, помогавшая чете Чекалиных с разводом и разделом имущества, заявила, что нужно срочно смягчить меру пресечения блогерше — с домашнего ареста на подписку о невыезде.

«Лично я пишу всем, кого знаю, и хожу на поклон с простой просьбой: прекратить живодерство. Тот следователь, который настоял на том, чтобы процесс был тихий, выгоняя меня, и те люди, которые завели дело вновь, после того как ребята выплатили крупнейшую сумму, на мой взгляд, несут ответственность за состояние этой девочки. То, что ее не отпускали на обследование, — тоже правда!» — обратилась к общественности Гордон.

Чем известна Валерия Чекалина

* Образование и карьера

Валерия Владимировна Чекалина (в девичестве Феопентова) родилась 6 октября 1992 года в Тольятти. Ее отец ушел из жизни, когда будущей блогерше было семь лет, воспитанием детей занималась мама.

В 2009 году Валерия окончила школу с золотой медалью и переехала в Москву, где поступила в Высшую школу бизнеса МГУ. Она с отличием окончила бакалавриат, а затем и магистратуру экономического факультета МГУ, получив два красных диплома.

Свой блог Лерчек начала вести в 2018 году почти случайно: одно из ее «беременных» фото с размышлениями о жизни привлекло 10 тысяч подписчиков. Валерия решила развивать успех и стала делиться с аудиторией советами по фитнесу, правильному питанию и похудению, а также рецептами и лайфхаками по уходу за собой.

Популярность блога быстро росла, и Чекалина запустила платные марафоны похудения, обещая участникам фигуру мечты за четыре недели. Позже она расширила линейку инфопродуктов, начав обучать подписчиков продюсированию и заработку в соцсетях.

ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В 2018 году Лерчек основала собственный косметический бренд Letique Cosmetics, специализирующийся на уходовой косметике, а в 2021-м — бренд нижнего белья LEANI. Успех Чекалиной не остался незамеченным: в 2020 году Forbes включил ее в топ-15 самых финансово успешных блогеров России с годовым доходом 610 тысяч долларов. В 2021-м она заняла четвертое место в рейтинге российских блогеров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) с самой большой вовлеченностью аудитории, обойдя Анастасию Ивлееву и Ксению Собчак.

В 2012 году Валерия вышла замуж за бизнесмена Артема Чекалина. В 2016 году у пары родились двойняшки Богдан и Алиса, а в 2022-м — сын Лев.

* Уголовные дела и суды

Весной 2023 года против Лерчек и Артема Чекалина возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на добавленную стоимость (НДС) на сумму более 300 млн рублей. По версии следствия, Лерчек работала как индивидуальный предприниматель на упрощенной системе налогообложения, но ее доходы значительно превышали допустимый лимит — она зарабатывала более 150 млн рублей в год. Чтобы не переходить на общую систему, блогер использовала схему дробления бизнеса, задействовав счета мужа и родственников.

Позже супругам предъявили обвинение в легализации (отмывании) денег в особо крупном размере — следствие полагало, что они приобрели валюту на 130 млн рублей, чтобы замаскировать связь средств с преступным источником.

СК РФ

Чекалины частично признали вину, погасили налоговую задолженность, а также выплатили штрафы и пени. К концу 2023 года общая сумма выплат составила около 500 млн рублей. В декабре 2023 года уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, а в марте 2024-го закрыли и дело об отмывании денег за отсутствием состава преступления.

«Эта ситуация дала большое количество жизненных уроков и на многое открыла глаза. И я благодарна жизни за это, да, было больно, сложно…. Но все позади. А дальше надо сделать выводы и идти вперед. Умен не тот, кто не совершает ошибок, а тот, кто совершает, признает, встает и продолжает свой путь!» — писала о ситуации с уголовным делом блогерша.

Летом 2024 года Лерчек, выступая на открытии ПМЭФ-2024, в шутку назвала себя «амбассадором ФНС» (Федеральной налоговой службы), поскольку бесплатно пропагандирует уплату налогов.

* Новое дело

После окончания следствия Чекалина вернулась в медийное пространство — начала снова вести блог, давала интервью и снялась в скандальном сезоне «Звезд в Африке». Осенью 2024 года на Валерию и Артема завели новое уголовное дело — о незаконном выводе за границу более 250 млн рублей с использованием подложных документов. В начале октября блогера и ее на тот момент уже бывшего мужа задержали на 48 часов, а затем отправили под домашний арест до января 2025 года. Позже меру пресечения продлили до 10 мая 2026 года. Лерчек и ее экс-супругу запретили пользоваться интернетом и покидать жилье.

Из-за невозможности заниматься бизнесом компания Лерчек практически обанкротилась, за ней числится задолженность свыше 172 млн рублей. В феврале 2026 года ФНС подала заявление о признании блогера банкротом.

Валерия Чекалина на заседании в Троицком районном суде в Москве, 4 октября 2024 года Михаил Воскресенский/РИА Новости

Имущество Валерии Чекалиной и его стоимость На фоне уголовных дел и процедуры банкротства значительная часть имущества Валерии Чекалиной была арестована, изъята или поделена с бывшим супругом. Вот что известно об активах блогера и их оценочной стоимости. • Три квартиры в Москве — были переписаны на детей, их точная стоимость не разглашается. Земельный участок площадью более 5,6 тыс. квадратных метров и жилой дом почти 2,2 тыс. «квадратов» в подмосковной Истре оцениваются примерно в один миллиард рублей. Эта недвижимость сейчас является предметом спора с бывшим мужем Артемом Чекалиным. На данный момент не уточняется текущий статус жилья. • Таунхаус в красногорском коттеджном поселке «Ильинка» площадью 409,8 кв. м, стоимостью около 200 млн рублей, достался экс-супругу. Недавно он выставил его на продажу. • При обысках у Лерчек изъяли 46 млн рублей наличными, а также 22 комплекта ювелирных украшений брендов Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и часы Cartier, Rolex, Chopard. Их точная стоимость не раскрывается, но, по оценкам, она очень высока.

* Развод и новый роман

В 2024 году блогер внезапно подала на развод, ее союз с Чекалиным был официально расторгнут.

Блогер Лерчик (Валерия Чекалина) с семьей ler_chek/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Все мы видим, к чему все привело, скажем так: мы развелись. Но я не могу сказать, что мы развелись из-за этого. Наверное, эта ситуация просто добавила и все ускорила. Я так считаю. Мы начали больше выяснять отношения, разумеется, и каждый из нас по-разному проживал стресс», — говорила Чекалина в одном из интервью.

После развода о блогере заговорили из-за шоу «Звезды в Африке», на котором она флиртовала с рэпером Natan. В дальнейшем Валерия признавалась, что ей стыдно за свое поведение.

Спустя год Лерчек встретила новую любовь — хореографа по аргентинскому танго Луиса Сквиччиарини. Позже стало известно, что Чекалина ждет от него ребенка. Беременность протекала тяжело: в декабре 2025 года блогера положили в больницу из-за угрозы выкидыша, затем ей сделали операцию. В конце февраля 2026 года, находясь под домашним арестом, Валерия родила здорового сына.