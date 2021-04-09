Путин обсудил с Эрдоганом коронавирус и безопасность Турции для туристов

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.

«Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о противоэпидемических мерах, принимаемых турецкими властями. Один из приоритетов — обеспечение безопасности иностранных туристов», — сказано в сообщении.

Главы государств договорились поддерживать тесные контакты по линии профильных структур, в том числе с целью охраны здоровья граждан России, которые посещают Турцию.

Лидеры России и Турции подробно обсудили вопрос борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также во время переговоров было заявлено о готовности к наращиванию взаимодействия в этой сфере. Путин и Эрдоган том числе договорились о поставках и возможном совместном производстве российской вакцины «Спутник V».

Ранее стало известно, что за последние десять дней в Турции зафиксировали рекордный суточный прирост по коронавирусу, инфекция подтвердилась у 55 941 человек.