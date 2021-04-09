На Украине объявили о встрече Зеленского, Макрона и Меркель без Путина

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Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль... Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль...
Charles Platiau/Reuters

Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что глава государства Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом пишет lb.ua.

По словам Жовквы, из-за обострения ситуации в Донбассе Киев призвал обратиться к переговорам в нормандском формате, тем не менее, Москва не выражала заинтересованности в такой встрече.

Жовква также предположил, что Россия целенаправленно пытается перевести переговоры в «неконструктивное русло».

Ранее Зеленский посетил позиции военнослужащих в Донбассе. После этого он подтвердил обострение ситуации в регионе.

До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.