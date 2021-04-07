США стремятся к предсказуемым отношениям с Россией

США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, несмотря на имеющиеся глубокие разногласия. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, пишет ТАСС.

«Да, у нас есть глубокие разногласия с Российской Федерацией», — сказал Прайс.

Он уточнил, что Вашингтон считает дипломатией важным инструментом для установления предсказуемых и стабильных отношений.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия и США должны в первую очередь вести диалог по вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Кроме того, сообщалось, что Россия и США впервые после продления ДСНВ обменялись данными о ядерных арсеналах.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. В 2021 году стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года, соглашение о продлении вступило в силу.