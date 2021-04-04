В Совфеде ответили на ультиматум Кравчука по переговорам о Донбассе

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов прокомментировал слова главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука, которые назвал ультиматумом на переговорах по Донбассу. Об этом сообщает RT.

Кравчук выступил с призывом исключить из подгруппы представителя самопровозглашенной Донецкой народной республики Майю Пирогову.

«Хамское поведение не украшает ни Кравчука, ни украинскую сторону», — отметил Климов.

Он также рассказал о своем участии в подобных переговорах и добавил, что «и представители ЛНР, и представители ДНР ведут себя достаточно тактично». При этом сенатор заявил, что «искать поводы, чтобы срывать переговоры, нетрудно».

По его словам, сторонам необходимо думать в первую очередь о том, как выполнять Минские соглашения, которые не имеют альтернативы.

Кроме того, он также подчеркнул, что ДНР и ЛНР имеют право самостоятельно выбирать своих представителей для участия в переговорах подгруппы.