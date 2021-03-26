Байден сравнил Си Цзиньпина с Путиным

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции сравнил председателя КНР Си Цзиньпина с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Видео выступления опубликовано на официальной странице Белого дома на YouTube.

«Он из тех, кто, подобно Путину, думает, что автократия — это будущий тренд и что демократия не работает в мире, который становится все более сложным. Он абсолютно не демократический человек, но он очень, очень умный человек», — сказал он про Си Цзиньпина.

Кроме того, глава США добавил, что конфронтация не является главной задачей Америки, однако все-таки между Пекином и Вашингтоном ожидается «жесткая конкуренция».

Ранее американский президент заявил, что Соединенные Штаты Америки и Китай не должны враждовать, несмотря на острую конкуренцию.