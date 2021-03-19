На Украине суд открыл дело об обжаловании Медведчуком санкций в его адрес

Кассационный административный суд, входящий в состав Верховного суда Украины открыл дело об обжаловании главой украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктором Медведчуком введенных в отношении него санкций СНБО. Об этом сообщается в Facebook суда.

Ограничительные меры также были установлены в адрес жены политика, Оксаны Марченко, и супруги оппозиционного депутата Верховной рады Тараса Козака — Натальей Лавренюк. Они обе также обжаловали свои иски.

«КАС ВС открыл производство по трем делам об обжаловании указа президента Украины о применении санкций», — сказано в публикации.

Ранее Служба безопасности Украины провела допрос Медведчука в рамках дела о госизмене.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении 19 юридических и восьми физических лиц. Под санкции в числе прочих попали лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук и его супруга. После этого Оксана Марченко объявила о вступлении в партию мужа.