Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Путин пожелал россиянам здоровья и счастья в 2026 году

Путин: россияне будут и дальше добиваться целей ради великой страны
maxbelchenko/Shutterstock/FOTODOM

Россияне в 2026 году будут и дальше работать и добиваться поставленных целей ради будущих поколений и великой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед — ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!», — сказал глава государства.

Путин пожелал жителям страны здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и вдохновляющей любви в новом году.

В ходе обращения Путин также заявил, что россияне являются единым народом, и они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины. Президент отметил, что взаимная поддержка жителей страны дает уверенность в том, что все надежды и планы обязательно исполнятся.

Помимо этого, глава государства заявил, что россияне верят в бойцов специальной военной операции и победу РФ. Путин отметил, что участники спецоперации взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.

Ранее Медведев поздравил россиян с Новым годом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542101_rnd_1",
    "video_id": "record::5f3d2938-a0a4-4d9d-8cf7-a4c0137ad6b3"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+