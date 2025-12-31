Путин пожелал россиянам здоровья и счастья в 2026 году

Путин: россияне будут и дальше добиваться целей ради великой страны

Россияне в 2026 году будут и дальше работать и добиваться поставленных целей ради будущих поколений и великой России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении.

«Мы вместе одна большая семья, сильная и сплоченная! И потому будем и дальше работать и созидать, добиваться поставленных целей и идти только вперед — ради наших детей и внуков, ради нашей великой России!», — сказал глава государства.

Путин пожелал жителям страны здоровья, счастья, взаимопонимания, благополучия и вдохновляющей любви в новом году.

В ходе обращения Путин также заявил, что россияне являются единым народом, и они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины. Президент отметил, что взаимная поддержка жителей страны дает уверенность в том, что все надежды и планы обязательно исполнятся.

Помимо этого, глава государства заявил, что россияне верят в бойцов специальной военной операции и победу РФ. Путин отметил, что участники спецоперации взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.

Ранее Медведев поздравил россиян с Новым годом.