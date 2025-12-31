Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин из Кремля обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним поздравлением. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки.

Разница во времени между регионами и Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение президента традиционно показывают во всех субъектах страны перед наступлением полуночи по местному времени.

В этом году речь Путина длилась 3 минуты 20 секунд, а в прошлом — 3 минуты 35 секунд. Самым коротким стало поздравление главы государства с 2006 годом — чуть больше двух минут. При этом самое длительное новогоднее обращение президента состоялось в 2022 году — оно продолжалось около 9 минут. Тогда Путин выступал из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону в окружении участников СВО.

Утром 31 декабря Путин поздравил с Новым годом председателя КНР Си Цзиньпина и весь китайский народ. Президент России передал главе Китая сердечные праздничные поздравления и пожелал жителям страны счастья и крепкого здоровья.

Ранее Путин поздравил ряд лидеров и папу Римского с наступающим Новым годом.