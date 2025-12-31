Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Kia заморозила проект по созданию внедорожника на базе пикапа Tasman

Kia отказалась от выпуска тяжелого внедорожника на базе пикапа Tasman
Kia

Корейская компания Kia заморозила проект по созданию тяжелого внедорожника на базе своего первого пикапа Tasman. Об этом сообщает carscoops.com.

В июне 2025 года руководство Kia предложило разработать рамный внедорожник на платформе Tasman. Предполагалось, что машина будет запущена в производство через 3 года. В августе высокопоставленный представитель бренда подтвердил, что такая модель рассматривается, хотя окончательное решение будет зависеть от глобального спроса.

Тем не менее, судьба внедорожника тесно связана с характеристиками пикапа, но пока в Kia не могут похвастаться большими продажами Tasman. А раз нет высоких продаж, рамный внедорожник не считается первоочередной задачей. В компании тему пока не закрывают окончательно, но сейчас она не главная, отмечает издание.

Tasman предлагается с двух– и однорядными кабинами, а также с «урезанной» кабиной на шасси. При длине 5400 мм в версии с двухрядной кабиной колесная база Kia Tasman составляет 3300 мм. Пикап может преодолевать броды глубиной до 800 мм.

В салоне установлены три экрана, смонтированные в едином блоке. Обивка салона выполнена из имитирующих кожу экологичных материалов. Также автомобиль получил премиальную акустику Harman-Kardon.

В Корее Tasman предлагают с 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 277 л.с. В зависимости от рынка, автомобиль доступен с шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической коробками передач. Привод — задний или полный.

Ранее были названы 3 самых ненадежных кроссовера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27541903_rnd_1",
    "video_id": "record::2f628d61-624a-42ff-96cb-589822914888"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+