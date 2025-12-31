Kia заморозила проект по созданию внедорожника на базе пикапа Tasman

Корейская компания Kia заморозила проект по созданию тяжелого внедорожника на базе своего первого пикапа Tasman. Об этом сообщает carscoops.com.

В июне 2025 года руководство Kia предложило разработать рамный внедорожник на платформе Tasman. Предполагалось, что машина будет запущена в производство через 3 года. В августе высокопоставленный представитель бренда подтвердил, что такая модель рассматривается, хотя окончательное решение будет зависеть от глобального спроса.

Тем не менее, судьба внедорожника тесно связана с характеристиками пикапа, но пока в Kia не могут похвастаться большими продажами Tasman. А раз нет высоких продаж, рамный внедорожник не считается первоочередной задачей. В компании тему пока не закрывают окончательно, но сейчас она не главная, отмечает издание.

Tasman предлагается с двух– и однорядными кабинами, а также с «урезанной» кабиной на шасси. При длине 5400 мм в версии с двухрядной кабиной колесная база Kia Tasman составляет 3300 мм. Пикап может преодолевать броды глубиной до 800 мм.

В салоне установлены три экрана, смонтированные в едином блоке. Обивка салона выполнена из имитирующих кожу экологичных материалов. Также автомобиль получил премиальную акустику Harman-Kardon.

В Корее Tasman предлагают с 2,5-литровым бензиновым силовым агрегатом мощностью 277 л.с. В зависимости от рынка, автомобиль доступен с шестиступенчатой механической и восьмиступенчатой автоматической коробками передач. Привод — задний или полный.

