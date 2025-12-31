Губерниев отреагировал на падение Коростелева на «Тур де Ски»

Журналист Дмитрий Губерниев поддержал лыжника Савелия Коростелева, который упал в гонке на 5 км, которая прошла в рамках «Тур де Ски», передает «Матч ТВ».

«Вставай и падай, падай и вставай, но не падай духом», как было в одной песне. Надеюсь, Савелий будет идти по нарастающей. Сталь закаляется именно так, из огня да в полымя», — сказал Губерниев.

Коростелев занял 64-е место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее в Швеции оценили выступление Коростелева на Кубке мира.