Дело Долиной назвали самым резонансным в 2025 году

Адвокат Сергей Жорин в разговоре с «Газетой.Ru» подвел итоги уходящего года в российской правовой сфере. По его словам, главными событиями стали антикоррупционная кампания и дело певицы Ларисы Долиной. Однако, как отметил Жорин, в уходящем году не было резких поворотов в сфере — законодательство менялось точечно, без реформ.

«Одним из самых обсуждаемых кейсов стало, конечно, дело Ларисы Долиной. Его резонанс объясняется не столько юридической новизной, сколько сочетанием публичности фигуранта, социальной уязвимости жертвы и общественного запроса на жесткую реакцию государства на мошенничество. Важно отметить, что в подобных делах общественное ожидание все чаще опережает процессуальную оценку. Это характерный признак времени: дело становится «громким» еще до того, как сформулирована его правовая конструкция. На фоне медийных историй почти незаметно для широкой аудитории прошли процессы, которые в долгосрочной перспективе могут оказаться куда более значимыми: споры с маркетплейсами, ответственность агрегаторов, массовые взыскания с граждан и предпринимателей. Именно в этих категориях суды фактически пересобирают баланс интересов между бизнесом и потребителем, государством и частным лицом», — сказал он.

Жорин отметил масштаб антикоррупционных дел внутри самой судебной системы. По его мнению, показательными стали дела бывшего председателя Совета судей России Виктора Момотова и экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова.

«Речь идет уже не об отдельных эпизодах, а о серии дел, включающих задержания, аресты и реальные сроки наказания как для судей, так и для лиц, связанных с коррупционными схемами вокруг правосудия. Все чаще мы видим обращение имущества в доход государства, причем в значительных объемах. Судебная система перестает рассматриваться как закрытая зона, выведенная за рамки антикоррупционного контроля», — отметил он.

Также в России стало больше дел с изъятием дохода в пользу государства, подчеркнул адвокат.

«Параллельно заметно выросло количество антикоррупционных исков к предпринимателям и бывшим чиновникам. Все чаще такие дела рассматриваются в одном заседании, удовлетворяются в полном объеме и влекут серьезные имущественные последствия. Для ответчиков это становится не менее чувствительным, чем уголовная ответственность», — заключил он.

