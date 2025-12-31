Размер шрифта
Путин в новогоднем обращении заявил, что Россия рассчитывает на свои силы

Путин: россияне рассчитывают на свои силы и сами готовы подставить плечо
Михаил Метцель/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам заявил, что Россия рассчитывает только на свои силы.

«Мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог, и всегда сами готовы подставить плечо», - сказал Путин.

Он подчеркнул, что россияне и дальше будут работать и созидать, а также добиваться поставленных целей и идти вперед ради великой России.

По его словам, именно единство россиян обеспечивает суверенитет, безопасность и будущее нашей страны.

Новогоднее обращение президента уже прозвучало на Камчатке и Чукотке, где наступил Новый год. Оно продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких поздравлений Владимира Путина.

31 декабря с наступающим Новым годом Путина поздравил Си Цзиньпин.

До этого с Новым годом Путина и россиян поздравил президент США Дональд Трамп. Он пожелал россиянам счастья.

Ранее глава двух районов Казани записал новогоднее поздравление из лифта, в котором застрял перед праздником.

