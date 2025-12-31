Размер шрифта
Новости политики

Путин высказался о планах и надеждах россиян

Путин: россияне связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины
Roman Samborskyi/Shutterstock/FOTODOM

Россияне являются единым народом, и они связывают свои планы и надежды с судьбами своей Родины, с желанием принести ей пользу. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в своем новогоднем обращении к гражданам страны.

По его словам, взаимная поддержка россиян дает им уверенность в том, что все надежды и планы обязательно исполнятся. Глава государства сказал, что «у каждого из нас они свои, личные, особенные, по-своему неповторимые». Однако надежды и планы «неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу», отметил он.

«Ведь мы вместе — народ России», — подчеркнул Путин.

Также он заявил, что труд, успехи и достижения каждого гражданина «слагают новые главы» тысячелетней истории России.

Вместе с тем президент сказал, что прочность единства россиян «определяет суверенитет и безопасность Отечества, его развитие, его будущее».

4 ноября Путин заявил в ходе церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. Он подчеркнул, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор.

Ранее Путин назвал главную цель в России.

