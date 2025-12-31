Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского

NYT: Трамп назвал Келлога «идиотом» после его слов об «отважном» Зеленском

Президент США Дональд Трамп назвал своего специального посланника Кита Келлога «идиотом» после слов последнего об «отважности» украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом пишет издание The New York Times.

Сообщается, что по окончании 61-й Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2025 года Келлог посетил овальный кабинет для подведения итогов с Трампом. В ходе разговора спецпосланник американского лидера заявил, что считает Зеленского «отважным» борцом.

«Он идиот», — сказал Трамп своим советникам после этого разговора, утверждает газета.

28 февраля в Белом доме произошел скандал. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности за военную и экономическую помощь, а также раскритиковал украинского лидера за отказ от прекращения огня. Президент США заявил, что без Вашингтона у Киева «нет сильных карт». В результате делегацию Украины попросили покинуть Белый дом, а сделка по редкоземельным металлам была отменена.

Позже Зеленский выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме и заявил о своем желании наладить отношения с США, в том числе путем сотрудничества в поиске путей мирного урегулирования.

Ранее лидеры Европы советовали Зеленскому проявлять осторожность с Трампом.