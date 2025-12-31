Размер шрифта
Иностранный журналист заявил, что российскому футболисту не хватает характера в Испании

Журналист Бадальо: Захаряну не хватает характера
Ricardo Larreina/Global Look Press

Испанский журналист издания Marca Оскар Бадальо заявил, что российскому полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну не хватает характера, передает «РБ Спорт».

«Мостовой и Карпин были одними из лучших игроков Ла Лиги в то время. Вот это были настоящие российские звезды — талантливые, качественные, с характером. Захаряну не хватает такого характера, как у Карпина и Мостового», — сказал Бадальо.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» 7 матчей, забил 1 гол и сыграл 222 минуты.

Существенным препятствием для трансфера может стать наличие в составе «ПСЖ» украинского защитника Ильи Забарного. Забарный ставил условием своего перехода отсутствие в команде российских футболистов.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

Ранее сообщалось о том, что Захарян может перейти в «ПСЖ» Матвея Сафонова.
