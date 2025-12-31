Медведев рассказал, что поможет России двигаться вперед

Трудности и достижения 2025 года стали частью нового опыта, на основании которого Россия уверенно идет вперед. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем видеообращении к гражданам страны, размещенном в Telegram.

«Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед», — сказал зампред Совбеза.

30 декабря Медведев заявил, что российская экономика, вопреки предсказаниям Запада, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился. Вместе с тем он отметил, что Вооруженные силы России продолжают «доблестно громить врага».

Также зампред Совбеза подчеркнул, что главным результатом 2025 года является то, что «все понимают неизбежность нашей победы».

Ранее Медведев заявил, что современная Россия защищает мировую справедливость.