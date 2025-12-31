Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Медведев рассказал, что поможет России двигаться вперед

Медведев: трудности и достижения 2025 года уверенно помогут России идти вперед
Павел Бедняков/РИА Новости

Трудности и достижения 2025 года стали частью нового опыта, на основании которого Россия уверенно идет вперед. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем новогоднем видеообращении к гражданам страны, размещенном в Telegram.

«Трудности и достижения, радости и тревоги уходящего года стали частью нашего нового опыта, на основании которого мы уверенно идем вперед», — сказал зампред Совбеза.

30 декабря Медведев заявил, что российская экономика, вопреки предсказаниям Запада, в 2025 году не развалилась, а курс рубля укрепился. Вместе с тем он отметил, что Вооруженные силы России продолжают «доблестно громить врага».

Также зампред Совбеза подчеркнул, что главным результатом 2025 года является то, что «все понимают неизбежность нашей победы».

Ранее Медведев заявил, что современная Россия защищает мировую справедливость.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542209_rnd_4",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+