Суд обязал дропперов из дела Долиной выплатить 49 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле вынес решение по делу о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной в отношении девяти дропперов, ставших фигурантами резонансного дела. Об этом сообщает ТАСС.

«Общая сумма, которую суд взыскал в пользу Долиной, составляет 48 млн 950 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По информации следствия, злоумышленники проживали в Йошкар-Оле. Суд взыскал с них деньги с процентами. При этом организаторы мошеннической схемы действовали с Украины.

В апреле Лариса Долина перевела каждому из девяти правонарушителей по несколько миллионов рублей по указанию мошенников. В некоторых случаях злоумышленники открыли счета за день до поступления средств от артистки.

Певицы оказалась в эпицентре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону Долиной и вернул ей жилье, при этом не обязав выплатить деньги покупательнице недвижимости Полине Лурье, которая в результате осталась и без квартиры, и без денег. Лурье подала жалобу в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что «дело Долиной» включат в программу юридических вузов.