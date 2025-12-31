Размер шрифта
Польша выделила более $80 млн на производство и установку мин на границе с РФ

Польша направила $86 млн на производство и установку мин на границе с Россией
Из польского бюджета направлено более $86 млн в эквиваленте на ускорение производства мин для установки на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил замглавы Минобороны Польши Цезари Томчик, сообщает «Интерфакс».

«По решению премьер-министра Дональда Туска и Сейма, Польша вышла из Оттавской конвенции, восстановив полную свободу принятия решений по применению противопехотных мин», — сообщил он.

Томчик добавил, что производство противопехотных мин в Польше было увеличено в 25 раз.

Он также сообщил, что первые возможности «антидроновой стены» на восточной границе Польши будут доступны через шесть месяцев или раньше. Новые системы противовоздушной обороны будут интегрированы в более старую линию защиты, созданную десять лет назад.

В середине декабря Польша получила партию «нацеленных на Россию» гаубиц K9A1 Thunder. Страна хочет приобрести еще 218 таких машин.

Ранее на границе Польши и России ужесточили досмотр перед праздниками.

