Пилягин заступился за мужа Бородиной: «Вдруг у них секс хороший?»

Журналист Олег Пилягин в новом выпуске шоу «Алена, блин» на VK Видео эмоционально отреагировал на вопрос о браке Ксении Бородиной и Николая Сердюкова.

На вопрос Алены Жигаловой, как Пилягин относится к браку Бородиной, в котором ее муж «менее популярен, и меньше зарабатывает», автор светских хроник начал кричать.

«Откуда ты знаешь, что он меньше зарабатывает? Ты что несешь? Откуда ты взяла это? <...> С какой стати он должен сидеть, как Блиновская, и рассказывать: у меня и там, и сям, и пятое, десятое. Да пусть помалкивает. А вдруг у них секс хороший? Да пусть хейтят. [Главное], Ксюшка любит», — высказался Пилягин.

Журналист назвал «парадоксальным» хейт супруга Ксении Бородиной. Он заявил, что Сердюков может просто не раскрывать, какие суммы он зарабатывает, поскольку до романа с телеведущей «сидел в тени» и стал медийной личностью, поскольку начал отношения с Бородиной.

«Просто он помалкивает, и на его месте я бы тоже помалкивал. В сексе у них все может быть действительно хорошо, — высказался Пилягин.

