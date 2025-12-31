Размер шрифта
Медведев поздравил россиян с Новым годом

Медведев в новогоднем поздравлении заявил, что верит в близость победы России 
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Новым годом, назвал уходящий 2025 год особенным.

«Дорогие друзья, мы стоим на пороге нового, 2026 года. Сейчас каждый из нас подводит итоги и размышляет над тем, что сделано и что еще предстоит совершить. 2025 год стал для страны особенным, это был Год защитника Отечества и 80-летия великой Победы», — сказал политик.

Он также заявил, что искренне верит в близость победы России.

Кроме того, Медведев поблагодарил россиян, которые встречают Новый год на фронте, и отметил, что ими гордятся и ждут дома с победой.

Незадолго до этого президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны с традиционным новогодним поздравлением. Первыми его увидели жители Камчатки и Чукотки.

Разница во времени между регионами и Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение главы государства традиционно показывают во всех субъектах России перед наступлением полуночи по местному времени.

В этом году речь российского лидера длилась 3 минуты 20 секунд, а в прошлом — 3 минуты 35 секунд.

Ранее Путин направил новогоднее поздравление Си Цзиньпину и народу Китая.
 
