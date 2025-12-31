Размер шрифта
В Финляндии задержали судно из-за повреждение кабеля

В Финляндии задержали судно, повредившее кабель связи в Финском заливе
Береговая охрана Финляндии задержала судно из-за повреждение подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что подводный кабель телекоммуникационной компании Elisa был поврежден утром 31 декабря.

«Пограничная охрана обнаружила судно, которое, предположительно, вызвало повреждение кабеля. Место повреждения кабеля, указанное Elisa, находится в экономической зоне Эстонии», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года подводная линия электропередачи EstLink 2, также соединяющая Эстонию и Финляндию, вышла из строя. На этом фоне финская полиция задержала танкер Eagle S, ходивший под флагом Островов Кука, по подозрению в повреждении кабеля.

25 августа 2025 года телерадиовещатель Yle сообщил, что прокурор в Финляндии потребовал лишить трех членов экипажа Eagle S свободы на 2,5 года. Сторона обвинения считает, что экипаж танкера умышленно тянул якорь по морскому дну примерно 90 км.

Ранее в Европе предложили способ защиты подводных кабелей.

