СТС удалил серию Ворониных с упоминанием ЛГБТ

Телеканал СТС удалил эпизод сериала «Воронины» с упоминанием ЛГБТ
Sony Pictures Television Russia

Телеканал СТС удалил со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины». На это обратил внимание Telegram-канал «Вот Так».

Теперь зрители не смогут увидеть на официальном сайте шестую серию четвертого сезона, в которой содержится упоминание ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) — в эпизоде Галина Ивановна заподозрила, что Леня может быть нетрадиционной ориентации.

В ноябре часть серии вырезали, и контекст диалога Галины Ивановны с Леней был утерян. Теперь же эпизод вовсе пропал с сайта СТС.

В конце ноября Леня из «Ворониных» вышел в свет на фоне борьбы с диабетом. 52-летний актер Станислав Дужников посетил премьеру сериала «Тоннель», где позировал перед фотографами в черной футболке, сером брючном костюме, ботинках и очках.

В июне Дужникову урезали желудок ради борьбы с лишним весом. Тогда Telegram-канал Mash сообщил, что операция длилась три часа. По данным журналистов, у звезды сериала «Воронины» диагностировали морбидное ожирение третьей степени и сахарный диабет второго типа.

Ранее Алена Жигалова предположила, что интимное видео Диброва «слил кто-то из своих».

