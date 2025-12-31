Медведев пожелал россиянам благополучия

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с наступающим Новым годом. Видео с поздравлением он опубликовал в своем Telergam-канале.

Он пожелал благополучия народу великой и непобедимой России

«Пусть в эти праздничные новогодние дни в каждом доме царит надежда и гармония. Пусть свет рождественской звезды ведет нас к теплу, согласию и счастью», — сказал Медведев.

Кроме того, политик поблагодарил россиян, которые встречают Новый год на фронте: «гордимся и ждем дома с победой».

До этого президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним поздравлением. Разница во времени между регионами и Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение президента традиционно показывают во всех субъектах страны перед наступлением полуночи по местному времени. Новогодняя речь президента длилась 3 минуты 20 секунд.

Ранее власти США поздравили россиян с Новым годом.