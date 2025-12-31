Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Медведев пожелал россиянам благополучия

Медведев пожелал благополучия народу великой и непобедимой России
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил всех россиян с наступающим Новым годом. Видео с поздравлением он опубликовал в своем Telergam-канале.

Он пожелал благополучия народу великой и непобедимой России

«Пусть в эти праздничные новогодние дни в каждом доме царит надежда и гармония. Пусть свет рождественской звезды ведет нас к теплу, согласию и счастью», — сказал Медведев.

Кроме того, политик поблагодарил россиян, которые встречают Новый год на фронте: «гордимся и ждем дома с победой».

До этого президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним поздравлением. Разница во времени между регионами и Москвой составляет девять часов. Новогоднее обращение президента традиционно показывают во всех субъектах страны перед наступлением полуночи по местному времени. Новогодняя речь президента длилась 3 минуты 20 секунд.

Ранее власти США поздравили россиян с Новым годом.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542143_rnd_2",
    "video_id": "record::6b4d5a84-e03d-441d-a8c5-448293ff7fca"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+