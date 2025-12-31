Москвичам напомнили о штрафах за запуск петард в Новый год

Москвичам за запуск петард в Новый год может грозить штраф до 50 тыс. рублей

Административный штраф в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей может грозить жителям москвичам за запуск в новогоднюю ночь петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий. Об этом ТАСС напомнили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

В ведомстве отметили, что в случае тяжких последствий из-за использования пиротехники москвичей могут привлечь к уголовной ответственности с наказанием вплоть до лишения свободы.

«Любые попытки нарушения общественного порядка будут незамедлительно пресечены», — добавили в МВД РФ.

До этого сообщалось, что в России маркетплейсам запретили хранить и выдавать пиротехнику, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в пунктах выдачи заказов, находящихся в жилых домах.

В Московской области двое детей пострадали из-за взрыва петард. В первом случае малолетний получил тяжелые травмы лица и глаз, его госпитализировали. Во втором — девочке разорвало барабанную перепонку, малолетнюю доставили в больницу.

Ранее петарда взорвалась в руках у школьника в Саратовской области.