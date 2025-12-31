Сотни пассажиров застряли в аэропорту Петербурга из-за непогоды

В аэропортах Пулково и Храброво произошли задержки рейсов, из-за чего сотни пассажиров не могут вылететь из Санкт-Петербурга и Калининграда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, в Храброво на прилет задерживаются 24 рейса, еще 20 не могут вылететь. При этом в Пулково для 49 самолетов изменили время вылета, а для 26 — время прилета. Девять бортов ушли на запасной аэродром в Петербурге.

«Рейс Nordwind задерживается уже третий день: с 29 декабря более сотни пассажиров не могут улететь в Калининград. Людям предоставили два ваучера по 500 рублей на питание и отель на 5 часов», — говорится в сообщении.

SHOT пишет, что причиной массовых задержек стала непогода. Сейчас в авиагаванях фиксируются сильный боковой ветер, снегопад и гололед, следует из материала.

Накануне в аэропорту «Внуково» заявили, что авиагавань продолжает работу в штатном режиме несмотря на сильный снегопад. Отмен рейсов из-за погодных условий нет, подчеркнули представители аэропорта.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.