Лукашенко заявил, что отговаривал Путина ехать на саммит БРИКС

Лукашенко рассказал, что предостерегал Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предостерегал российского лидера Владимира Путина от поездки в ЮАР на саммит БРИКС. Об этом он сказал в ходе посещения холдинга «Горизонт», передает пресс-служба белорусского лидера.

«Говорю [президенту РФ Владимиру Путину]: «Ты что, собрался туда лететь?» Такой дружеский, братский разговор. <...> Я говорю: «И ты что, считаешь, что там все в здравом уме? Нечего туда ехать!» Полетел Лавров тогда», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Путин не полетел не потому, что он на него «надавил», а из соображений безопасности на фоне нагнетания вокруг мероприятия ситуации.

В начале декабря Московский городской суд заочно приговорил прокурора и восемь судей Международного уголовного суда, выдавших ордер на арест президента России, к лишению свободы на сроки до 15 лет.

МУС — постоянный международный трибунал по военным преступлениям, в который входят 125 государств-членов, включая все страны ЕС. При этом целый ряд стран не признают юрисдикцию МУС, в том числе Россия, Китай, Иран, Индия и США.

