В Госдуме назвали главное цифровое достижение России в 2025 году

Депутат Свинцов назвал 2025 год переломным для российской IT-индустрии
Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в разговоре с «Газетой.Ru» подвел итоги уходящего года в российской IT-индустрии. Парламентарий отказался назвать самым значительным событием блокировку звонков в Telegram и WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) — по его словам, она «не особо важна».

«Одним из самых важных событий в этом году стала разработка полностью российского ТЛС-сертификата, что позволит в следующем году массово начать его внедрять во всех сферах, как в госсекторе, так и в частном. Это позволит создать полный суверенитет российский, особенно в таких уязвимых, критически важных местах, как производство вооружения, вся инфраструктура Росатома, Госуслуги и так далее. То есть это прорывное событие. Что касается блокировки звонков в мессенджерах, это один из сотен, на мой взгляд, не особо важных элементов, хотя это действительно помогает бороться с мошенниками. Но, как мы с вами наблюдаем, мошенники все равно умудряются звонить с каких-то сим-карт левых и так далее. Поэтому борьба продолжится», — подчеркнул он.

Свинцов назвал уходящий год переломным для создания суверенных информационных технологий в РФ.

«Мне кажется, что 2025 год — это переломный год. До 2025 года непонятно было, хватит ли ресурсов, хватит ли средств у наших IT-компаний, разработчиков, интеграторов. Но вот 2025 год, мне кажется, переломный, где уже абсолютно очевидно, что процесс импортозамещения по всему спектру просто неизбежен и идет, на мой взгляд, хорошими темпами», — заключил он.

