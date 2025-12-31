Москвичам рассказали о погоде в начале 2026 года

В Москве и Подмосковье 2026 год начнется двумя морозными сутками. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«Впереди двое морозных суток, после которых температура воздуха вырастет», — сказал собеседник агентства.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на 1 января столбики термометров в столице опустятся до -12°C...-14°C, а в Московской области — до -16°C. Также в регионе ожидается небольшой снег.

По данным синоптиков, в четверг, 1 января, температура воздуха в Москве составит до -12°C, а в Подмосковье — до -14°C. При этом возможны небольшие осадки. В ночь на пятницу, 2 января, морозы усилятся, из-за чего столбики термометров покажут -15°C...-17°C в столице, а также -14°C...-19°C в области. Днем воздух прогреется — около -1°C...-3°C в Москве и -7°C...-9°C в Подмосковье, отметили в Гидрометцентре.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что снегопады в Москве прекратятся 1 января, но возобновятся во второй половине дня 2 января. По словам синоптика, осадки ослабнут в ночь на 1 января, а днем существенного снегопада не ожидается.

Ранее москвичей предупредили о сильном снегопаде 8 января.