Общество

Франция введет запрет на соцсети детям младше 15 лет с нового учебного года
Monkey Business Images/Shutterstock/FOTODOM

Франция введет запрет на использование соцсетей лицам младше 15 лет с нового учебного года. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Законопроект, состоящий из двух статей, направлен на запрет «предоставления онлайн-платформами услуг социальных сетей несовершеннолетним в возрасте до 15 лет» с 1 сентября 2026 года», — говорится в сообщении.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями. По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в сервисы.

В ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.

Ранее эксперт назвал блокировку соцсетей для подростков вынужденной мерой.

