Тимур Турлов рассказал об интеграции благотворительности в стратегию развития Freedom Holding Corp.

Тимур Турлов: рост экономики невозможен без инвестиций в социальную среду
В 2025 году благотворительная деятельность стала устойчивым элементом стратегии Freedom Holding Corp., дополняя основной бизнес холдинга. Об этом сообщил основатель компании Тимур Турлов.

Он подчеркивал, что социальные инициативы не рассматриваются как инструмент имиджевого продвижения, а выстроены в логике долгосрочной ответственности перед обществом.

Отмечается, что лавным направлением благотворительной повестки в 2025 году оставалась поддержка образования. Аффилированные с холдингом структуры продолжили финансирование грантов, образовательных курсов и инфраструктурных проектов для школьников и студентов. По данным казахстанских СМИ, особое внимание уделялось регионам, где доступ к качественным образовательным ресурсам ограничен.

Также отдельный блок инициатив был посвящен медицинской и социальной сфере. В течение года Freedom Holding Corp. участвовал в модернизации оборудования медицинских учреждений и оказывал адресную помощь соцфондам. Проекты реализовывались совместно с местными властями и некоммерческими организациями, что, по оценкам экспертов, повышало их эффективность и прозрачность.

Кроме того, в 2025 году холдинг поддержал развитие социальной инфраструктуры — культурных, образовательных и общественных пространств, ориентированных на местные сообщества. Такой подход отражает тенденцию перехода бизнеса от разовых пожертвований к созданию устойчивых социальных экосистем.

Сам Турлов связывает благотворительность с философией развития человеческого капитала.

«Если мы говорим о долгосрочном росте экономики, то без инвестиций в образование и социальную среду он невозможен», — заявил он в интервью.

Важной особенностью стратегии стало интегрирование соцпроектов в другие направления деятельности холдинга. Образовательные программы дополняли кадровую политику, а социальные инициативы — развитие регионального присутствия. Наблюдатели отмечают, что такой подход позволяет бизнесу одновременно решать общественные задачи и формировать устойчивую среду для собственного роста.

Отдельно в деловой среде отмечали прозрачность благотворительных программ. Так, в 2025 году информация о ключевых инициативах регулярно публиковалась в открытых источниках — в соответствии с требованиями к публичным компаниям и растущим интересом инвесторов к ESG-повестке.

В холдинге уточнили, что по итогам года благотворительность заняла прочное место в стратегии Freedom Holding Corp. Поддержка образования, здравоохранения и социальной инфраструктуры позволила выстроить системную модель участия в общественной жизни, а Тимуру Турлову — укрепить репутацию предпринимателя, для которого социальная ответственность является неотъемлемой частью бизнеса.
