ВСУ атаковали автомобиль в селе Первое Цепляево в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали автомобиль в селе Первое Цепляево, пострадали трое
«Газета.Ru»

В селе Первое Цепляево Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Бригады СМП доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ. У женщины и мужчины диагностировали осколочные ранения плеча и предплечья», — сообщил он.

Гладков уточнил, что еще один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого Гладков сообщал, что четыре муниципалитета подверглись атакам украинских войск, пострадали две мирные жительницы. По словам главы региона, в Шебекинском округе в селе Зимовное женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. Медики скорой помощи оказали необходимую помощь на месте, от предложенной транспортировки в стационар она отказалась.

Утром 25 декабря Гладков сообщил, что в городе Грайворон Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль ранены два мирных жителя, в том числе подросток.

Ранее в Белгородской области ребенок пострадал в результате атаки дрона.

