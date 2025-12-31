Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Новогоднее обращение Путина стало одним из самых коротких за все годы

Новогоднее обращение Путина продлилось 3 минуты 20 секунд
Алексей Никольский/РИА Новости

Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких поздравлений главы государства, сообщает ТАСС.

Новогоднее поздравление уже прозвучало для жителей Камчатки и Чукотки, где наступил Новый год. В поздравлении, в частности, президент заявил, что россияне всегда рассчитывают только на свои силы, на своих близких и всегда сами готовы подставить плечо.

В прошлом году поздравительная речь длилась 3 минуты 35 секунд.

Самым коротким было поздравление россиян с 2006 годом — оно заняло чуть больше двух минут.

Самым длительным новогоднее обращение Путина было в 2022 году — около 9 минут. Тогда президент тогда выступал не на фоне стен Кремля, а из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении участников специальной военной операции.

Ранее Трамп поздравил Путина с Новым годом и пожелал россиянам счастья.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542119_rnd_1",
    "video_id": "record::15e752fc-d081-4ce7-b0d4-ae51899e9aa9"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+