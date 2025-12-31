Новогоднее обращение Путина стало одним из самых коротких за все годы

Традиционное новогоднее обращение президента России Владимира Путина продлилось 3 минуты 20 секунд, став одним из самых кратких поздравлений главы государства, сообщает ТАСС.

Новогоднее поздравление уже прозвучало для жителей Камчатки и Чукотки, где наступил Новый год. В поздравлении, в частности, президент заявил, что россияне всегда рассчитывают только на свои силы, на своих близких и всегда сами готовы подставить плечо.

В прошлом году поздравительная речь длилась 3 минуты 35 секунд.

Самым коротким было поздравление россиян с 2006 годом — оно заняло чуть больше двух минут.

Самым длительным новогоднее обращение Путина было в 2022 году — около 9 минут. Тогда президент тогда выступал не на фоне стен Кремля, а из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, в окружении участников специальной военной операции.

Ранее Трамп поздравил Путина с Новым годом и пожелал россиянам счастья.