Госсекретарь США обсудил с главой французского МИДа Иран, КНР и Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в воскресенье телефонные переговоры с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, дипломаты обсудили отношения с Ираном, Китаем и Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

В ходе обсуждения Энтони Блинкен и Жан-Ив Ле Дриан также обсудили ситуацию в Ливии и Восточном Средиземноморье.

Ранее стало известно, что Президентский совет ПНС Ливии передаст власть новому совету.