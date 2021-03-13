Партия Зеленского учредила политсовет и утвердила проект доктрины

Правящая на Украине партия «Слуга народа» учредила политический совет, в который вошли 73 человека. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы учреждаем органы, которые будут иметь не консультативный голос, а решающее влияние на решения партии, поскольку являются руководящими органами между съездами», — сказал лидер «Слуги народа» Александр Корниенко на XI внеочередном партийном съезде.

В состав политсовета вошли действующее депутаты Верховной рады и другие члены президентской политической силы.

Кроме того, на съезде был учрежден национальный совет общин, в которых войдут главы городских и областных организаций «Слуги народа».

Также депутаты правящей партии утвердили проект доктрины партии, которая будет передана в регионы для обсуждения. Основные ее принципы основаны на радикальном центризме. Ожидается, что окончательная редакция доктрины будет утверждена на осеннем съезде.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен побороть «олигархический класс» на Украине.