Экс-премьер Украины назвал свою страну беднейшей в Европе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал свою страну беднейшим государством в Европе, в котором ежегодно «умирает целый город». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на Украине рождаемость в два с половиной меньше, чем смертность. При этом смертность после государственного переворота в 2014 году выросла на 155 тысяч человек в год.

«Это очень много, это вымирает каждый год целый город. Средний украинский город, он просто вымирает. Уровень жизни пенсионеров вы даже себе представить не можете», — сказал экс-премьер.

Он также отметил, что сейчас Украина стала беднейшей страной Европы, раннее таковыми считались Молдавия и Албания.

Азарову пришлось уехать из Украины после госпереворота в стране в феврале 2014 года. На родине политик подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением и незаконном обогащении.

Ранее бывший премьер Украины сравнил пенсии в Киеве и Москве.