В Киеве утвердили стратегию по «деоккупации» Крыма

Власти Украины утвердили стратегию «деоккупации» и реинтеграции Крыма. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об этом на своей странице в Twitter.

«Сигнал предельно ясен: мы не просто призываем мир помочь нам вернуть Крым, Украина прилагает собственные целенаправленные и системные усилия», — пишет Кулеба.

Первым направлением глава МИД назвал стратегию по «деоккупации» полуострова. Вторым, по его словам, станет объединение усилий стран-союзников на базе площадки «Крымская платформа». Третьим направлением станет синергия — «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «деоккупации» Крыма.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.