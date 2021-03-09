СБУ допросила Медведчука в рамках дела о госизмене

Служба безопасности Украины допросила главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Главу партии допросили 9 марта следователи СБУ.

«О каком именно производстве идет речь, источники не сообщили, однако можно предположить, что допрос состоялся по производству о совершении государственной измены», — говорится в статье.

Ориентировочно допрос прошел в рамках расследования уголовного дела о государственной измене, в котором изучаются недавно опубликованные разговоры Медведчука и бывшего представителя России по Украине Владислава Суркова.

По данным интернет-издания, на допрос также вызывали экс-президента Украины Петра Порошенко, но он не приехал.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.