В Южной Осетии надеются на появление железнодорожного сообщения с Россией

Южная Осетия надеется на появление в будущем железной дороги, которая соединила бы ее с Россией, сообщил РИА Новости глава южноосетинского МИД Ахсар Джиоев.

«Насколько это реально — пока оценить не можем, поскольку проект масштабный. Сама Южная Осетия по финансовым соображениям с этим не справилась бы. Но мы надеемся, что в будущем такая дорога появится», — подчеркнул министр.

Джиоев уточнил, что в 2008 году «были разговоры об этом», однако в настоящее время и для России, вероятно, «это весьма сложный проект».

«Мы надежду не теряем. Если его (проекта – прим. ред.) реализация будет представляться возможной, мы только поддержим», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Джиоев также отметил, что на сегодняшний день между Южной Осетией и Российской Федерацией есть только автомобильная дорога. При этом любая транспортная артерия, соединяющая две страны, имеет «огромное значение», заключил министр.

До этого стало известно об изменении правил въезда в Южную Осетию из РФ. Согласно новым правилам, с 20 января 2026 года для несовершеннолетних въезд и выезд из РФ станет возможен только по загранпаспорту.

Ранее в Госдуме предложили платить пособия россиянам, живущим в Южной Осетии.