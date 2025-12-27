«С Зеленским и Путиным все будет хорошо». Трамп анонсировал новые переговоры

Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп намерен вскоре поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Кроме того, глава Белого дома подтвердил встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Трамп уверен, что контакты пройдут «хорошо». Однако МИД России предупредил, что распространенный Зеленским план урегулирования кардинально отличается от того, над чем идет работа с США. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется «в ближайшее время» поговорить c российским лидером Владимиром Путиным, пишет Politico.

Последний раз Путин и Трамп созванивались 16 октября. Их разговор предшествовал запланированной встрече в Будапеште, которая в итоге не состоялась.

Также Трамп анонсировал двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно информации, представленной Белым домом, переговоры пройдут 28 декабря в Палм-Бич в 15:00 по местному времени (23:00 мск). Рядом с этим курортным городом находится частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго, куда он приехал на выходные.

«Я думаю, что у меня с ним [Зеленским] все будет хорошо. Я думаю, что и с Путиным все будет хорошо», — подчеркнул американский лидер.

Трамп обратил внимание, что без его одобрения мирный план Зеленского ничего не значит. Необходимо «посмотреть, что у него есть», заметил глава Белого дома. При этом он назвал хорошими шансы на урегулирование украинского конфликта.

«Думаю, у нас есть неплохие шансы. Они [власти Украины] хотят это сделать сейчас, и я думаю, что Россия хочет того же. Но каждый раз, когда одна сторона проявляет желание сделать это, другая сторона — нет», — цитирует его New York Post.

Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил, что встретится с Трампом. По его мнению, «многое может решиться до Нового года» . Однако европейские политики опасаются, что переговоры могут иметь непредсказуемые последствия, сообщает CNN со ссылкой на источники.

«С Трампом всегда приходится рисковать», — сказал телеканалу один из представителей НАТО.

Чего хочет Зеленский?

На встрече с Трампом будут рассматриваться территориальные вопросы и варианты использования Запорожской АЭС, заявил Зеленский.

«Что касается чувствительных вопросов — мы будем обсуждать и Донбасс, и Запорожскую станцию», — цитирует его украинский телеканал «Новости. Live».

Также стороны поговорят об отдельном соглашении Украины и США о гарантиях безопасности, которое, как утверждает Зеленский, «хорошо проработано», и затронут экономические соглашения, «проработанные на базовом уровне». В интервью порталу Axios Зеленский сообщил, что США в рамках урегулирования предложили Украине заключить соглашения сроком на 15 лет .

«Я думаю, нам нужно больше 15 лет», — считает Зеленский.

По словам украинского лидера, его мирный план из 20 пунктов, опубликованный им 24 декабря, согласован между Киевом и Вашингтоном «на 90%». Сейчас стоит задача, чтобы «все было готово на 100%».

«Это непросто, и никто не говорит, что 100% будет сразу, но тем не менее мы должны на каждой такой встрече приближать результаты», — добавил Зеленский.

Позиция России

Распространенный Украиной план урегулирования кардинально отличается от того, над чем идет работа с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» 26 декабря.

«Этот план радикально, если это вообще можно назвать планом, отличается от тех 27 пунктов, которые в последние недели, начиная с первых чисел декабря, мы отрабатывали в контактах с американской стороной», — сказал он.

Москва и Вашингтон приблизились к разрешению украинского конфликта , однако «без правильного решения проблем, которые являются первоисточником этого кризиса», не получится выйти на окончательную договоренность», подчеркнул Рябков. Он обратил внимание, что Россия не может выходить за рамки договоренностей, которые были достигнуты в ходе российско-американских переговоров по украинскому урегулированию в Анкоридже.

От политической воли США зависит, «сможем ли мы сделать последний рывок и выйти на договоренность», добавил Рябков.