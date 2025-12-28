Дульгер: ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основания

ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен ее основания. Об этом заявил глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер в интервью агентству DPA.

«Германии нужен решительный прорыв — иначе грозит затяжной кризис… Мы находимся в самом длительном кризисе со времени основания Федеративной Республики», — сказал он.

Дульгер призвал к сокращению бюрократии в стране. Это предоставит гражданам больше свободы для развития, уверен он.

По его мнению, внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу заявив, что эффективная внешняя политика невозможна без роста экономики.

До этого швейцарское издание NZZ сообщало, что немецкое телевидение выпустило хвалебный фильм, посвященный десятой годовщине знаменитого лозунга бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель «Мы справимся», однако продолжение данной политики введет Германию в новый кризис.

Ранее бизнес Германии объявил о рекордных сокращениях с пандемийного кризиса.