Над Россией сбиты семь украинских БПЛА. Военная операция, день 1403-й

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских БПЛА над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши. Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения ВСУ на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.