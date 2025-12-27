Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Политика

Над Россией сбиты семь украинских БПЛА. Военная операция, день 1403-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1403-й день
Станислав Красильников/РИА Новости

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили семь украинских БПЛА над Краснодарским краем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, заявили в оперативном командовании вооруженных сил Польши. Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения ВСУ на Красноармейском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
8:33

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.

8:26

Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши.

8:16

Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения на красноармейском, сообщили в Минобороны РФ.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей.

8:00

Сегодня 1403-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+