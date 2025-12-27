Над Россией сбиты семь украинских БПЛА. Военная операция, день 1403-й

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве.
Дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух на фоне активности России на Украине, сообщает оперативное командование ВС Польши.
Военнослужащие Центральной группы войск нанесли комбинированный удар по пехоте, бронетехнике, замаскированным позициям и маршрутам передвижения на красноармейском, сообщили в Минобороны РФ.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили семь украинских беспилотников над Краснодарским краем и Адыгеей.
Сегодня 1403-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.