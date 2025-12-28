Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Японии посоветовали «хорошенько взвесить» курс на милитаризацию

Лавров: РФ рекомендует Японии «хорошенько взвесить» курс на милитаризацию
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Япония взяла курс на милитаризацию, Москва рекомендует Токио «хорошенько взвесить», прежде чем принимать опрометчивые решения. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ТАСС.

«Пагубное влияние такого подхода на региональную стабильность очевидно. Нашим японским соседям было бы правильно все хорошенько взвесить, прежде чем принимать опрометчивые решения», — сказал он.

Таким образом Лавров мог намекнуть на возможные ответные меры.

26 декабря агентство Associated Press сообщило, что кабинет министров Японии одобрил рекордный план оборонного бюджета страны на следующий финансовый год. Военные расходы увеличили на 9,4%, они составили 9 трлн иен ($53 млрд).

Как позже заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки, отношения между Москвой и Токио сегодня находятся в наихудшей ситуации за почти четыре года после начала спецоперации. По словам Судзуки, он обсудил эту ситуацию с заместителем главы МИД РФ Андреем Руденко.

Ранее в МИД России назвали условия возобновления диалога с Японией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518497_rnd_8",
    "video_id": "record::4ce729ef-eb9d-4c51-ab33-be0a5c9aaa6d"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+