Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому пора признать, что Россия не пойдет на компромисс в вопросе принадлежности Донбасса. Об этом в интервью немецкому телеканалу Ntv заявил профессор Кельнского университета, политолог Томас Егер.

«Путин ясно дал понять, что Донбасс будет российским», — сказал Егер, комментируя заявления украинской стороны о необходимости территориальных уступок со стороны России.

Эксперт подчеркнул, что Зеленский находится в крайне затруднительном положении из-за отсутствия у Киева жизнеспособных предложений по урегулированию. По его словам, складывается именно та ситуация, о которой президент США Дональд Трамп говорил во время встречи в Белом доме в феврале — «у Киева нет карт».

27 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе визита в один из пунктов управления объединенной группировкой войск заявил, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне темпов наступления Вооруженных сил (ВС) России.

Ранее экс-советник Кучмы заявил, что Трамп может отказаться от встречи с Зеленским.