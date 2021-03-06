Захарова рассказала, зачем представитель правительства ФРГ посещал РФ

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Координатор правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами «Восточного партнерства», депутат Бундестага Йохан Заатхоф посетил Россию, чтобы обсудить двусторонние связи. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

По ее словам, Заатхоф встретился с председателем Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым, руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ Павлом Завальным и со специальным представителем президента по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким.

На встречах обсуждалось развитие российско-германских общественно-политических связей, в частности деятельности форума «Петербургский диалог», и культурно-гуманитарное сотрудничество между странами.

«С российской стороны были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения (по вопросам немецкого политика)», — говорится в ответе.

Ранее стало известно, что РФ выступает за развитие плодотворного сотрудничества с Германией.