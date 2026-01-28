В медколледже Владивостока выявили туберкулез

Туберкулез диагностировали у студента Владивостокского базового медицинского колледжа (ВБМК). Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, всех студентов и преподавателей перевели на дистанционный формат обучения. Теперь они должны пройти медицинское обследование. В здании колледжа будет проводиться дезинфекция кабинетов.

В настоящее время студент, у которого выявлен туберкулез, проходит лечение в специализированном диспансере. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

В апреле 2025 года в Дальнегорске у четверых учащихся школы №17 подтвердился туберкулез. Детей направили на лечение в Приморский детский краевой фтизиопульмонологический центр. 53 школьникам пришел положительный результат диаскин-теста, после этого детям обследовали на компьютерной томографии легкие. Также их проконсультировали врачи-фтизиатры и назначили профилактическую терапию.

